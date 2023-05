Mattia Perin, nella diretta al canale Twitch della Juve, ha parlato così dello Scudetto vinto dal Napoli e della penalizzazione

Intervenuto nella diretta sul canale Twitch della Juventus, Mattia Perin ha parlato così dello Scudetto vinto dal Napoli e della penalizzazione subita dai bianconeri.

SCUDETTO E PENALIZZAZIONE – «Dal mio punto di vista il Napoli ha dimostrato di meritarlo più di noi, gli va fatto un applauso e non dobbiamo recriminare. Ci siamo compattati in un momento dove tutti ci davano per finirci, ma se guardiamo dove siamo non ci hanno tagliato le gambe. L’unica cosa che può farlo è un’altra penalizzazione che ci toglierebbe quello che ci siamo guadagnati sul campo».

LE PAROLE DI PERIN A TWITCH JUVE

