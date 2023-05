Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, si è espresso così a margine del premio Maestrelli. Parole che riguardano la Juve

Al premio Maestrelli, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato queste dichiarazioni.

GIUSTIZIA SPORTIVA POTREBBE AVERE L’ULTIMA PAROLA SULLA CLASSIFICA – Nasce per essere più veloce quindi mi auguro che vengano prese decisioni in tempi rapidi. La mia idea La Lega non commenta la giustizia sportiva. Vedremo cosa succederà.

ITALIANE IN EUROPA – Siamo tornati indietro, dobbiamo solo fare il tifo ma nessun pronostico. Una squadra italiana la finale di Champions la farà e non è poco. Finalmente si ritorna. In Serie A ci sono le eccellenze del Paese, peraltro do il benvenuto al Frosinone.

