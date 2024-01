Il portiere della Juve Szczesny ha parlato dopo il pareggio con l’Empoli, guardando già alla prossima sfida con l’Inter: le parole

Ai microfoni di Sky Sport, Szczesny parla così dopo il pareggio di 1-1 tra la Juve e l’Empoli, pensando già all’Inter.

INTER – «Vogliamo ripartire e non mancano le motivazioni. Avremo una sfida bellissima e stimolante con l’Inter e andremo lì per cercare di portare a casa i tre punti fondamentali per la nostra lotta. Fa male non vincere in casa ma per come si era messa è un punto positivo. Ce lo prendiamo e ci prepariamo alla prossima»

L’articolo Szczesny, l’ammissione in vista dell’Inter: cos’ha detto proviene da Inter News 24.

