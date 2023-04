Wojciech Szczesny, portiere della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il problema avuto durante il match con lo Sporting

Attraverso il suo profilo Instagram, Wojciech Szczesny ha voluto rassicurare tutti dopo il problema accusato in Juve Sporting.

PAROLE – Bene, è stato spaventoso. Grazie a tutti per i bei messaggi e auguri di guarigione. Sto bene, speranzoso di tornare prima possibile in campo. Un grande ringraziamento allo staff medico dell’Allianz Stadium per il supporto e a Mattia Perin per essere stato il nostro eroe! Fino alla fine.

