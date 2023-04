Nicolas Tagliafico, terzino del Lione, ha parlato al termine della sfida di Ligue 1 contro il PSG. Ecco le dichiarazioni dell’argentino

Nicolas Tagliafico, terzino del Lione, ha parlato al termine della sfida di Ligue 1 contro il PSG.

PAROLE – «Sono cose che succedono anche da noi. Credo sia normale che i tifosi se la prendano con giocatori come Messi e Mbappé perché vogliono i risultati. Sono convinti che un solo giocatore possa salvarli, invece il calcio è uno sport di squadra. Non so cosa farà Messi nel prossimo futuro. Sicuramente farà di tutto per vincere con il Psg, poi al termine della stagione prenderà una decisione».

L’articolo Tagliafico: «Credo sia normale che i tifosi del PSG se la prendano con giocatori come Messi e Mbappé» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG