Per Sportitalia.com, il giornalista Tancredi Palmeri ha così commentato il calciomercato dell’Inter, mettendo in mezzo anche Lukaku, ora obiettivo per la Juventus.

IL COMMENTO – «Evidentemente il lavoro politico sull’attaccante non è stato sufficiente. Lukaku avrà sicuramente fatto il furbo, forse Scamacca sbaglia valutazione, ma tu sei l’Inter e non puoi farti fare fessa due volte e sempre su un tuo obiettivo primario».

