Tanganga, il Tottenham apre al prestito. All’Inter piace il giovane difensore inglese per due motivi

Il nome nuovo per la difesa dell’Inter è quello di Japhet Tanganga, che non rientra nei piani del Tottenham e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto.

Alla società inoltre piace sia il profilo giovane (è un classe ‘99) sia la sua duttilità, visto che può disimpegnarsi dietro a destra e anche sulla fascia in caso di necessità. A riportarlo è Tuttosport.

L’articolo Tanganga, il Tottenham apre al prestito. All’Inter piace per due motivi proviene da Inter News 24.

