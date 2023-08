Il Milan si sta muovendo sul calciomercato per capire come rinforzare la difesa dopo la partenza di Gabbia. Derby in vista per Tanganga

Dopo la partenza di Gabbia, andato al Villarreal, il Milan sta capendo come muoversi sul calciomercato per rinforzare la difesa.

In tal senso come riportato da Sportmediaset Tanganga è tornato di moda per l’Inter ma rappresenterebbe un profilo adatto al caso anche del Milan. I rossoneri per ora restano vigili.

The post Tanganga Milan: nuovo derby di mercato in vista Lo scenario appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG