Inter, Fedele: «Mercato? C’è stata una bella rivoluzione, ma…»

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, l’ex dirigente, Enrico Fedele, ha parlato del mercato dell’Inter.

LE PAROLE- «C’è stata una rivoluzione. L’Inter ha perso uomini di esperienza e peso come Brozovic, Lukaku, Dzeko e Onana. E’ vero che ha preso Frattesi che è un piccolo Tardelli, ma c’è anche Barella e Calhanoglu che si adatta. Poi hanno preso un talento come Samardzic, che paragono a Savicevic. In attacco però vicino a Lautaro chi gioca Arnautovic? Non credo che possa essere l’uomo ideale per Inzaghi. E’ un buon giocatore ma l’Inter deve avere uno che fa 20 gol. Ha personalità, questo è vero, però all’Inter serve altro»

L’articolo Inter, Fedele: «Mercato? C’è stata una bella rivoluzione, ma…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG