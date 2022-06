È estremamente incerto il futuro del centrocampista portoghese Sergio Oliveira che ha giocato gli ultimi sei mesi nella Roma.

Si fa un gran parlare in Portogallo della situazione di Sergio Oliveira: la Roma ha un diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Quando a gennaio fu definito il suo arrivo in prestito dal Porto sembrava scontato un suo acquisto a titolo definitivo dai giallorossi ma in realtà ora non è così.

Gennaro Gattuso

A Bola scrive che tra le tante squadre alla finestra ci sono anche Valencia di Gennaro Gattuso e Napoli. Il centrocampista ha avuto un impatto notevole sulla Serie A ma il suo rendimento è andato leggermente calando col passare delle settimane pur restando titolare nel centrocampo giallorosso. Nonostante tutto ciò l’ipotesi più probabile resta un riscatto da parte della Roma.

