Il difensore dell’Atalanta Demiral si dimostra grande anche nei numeri. Specialmente se parliamo dei recuperi palla

Che Demiral sia un leader per l’Atalanta è un dato di fatto. Tale caratteristica non è evidente solo per quello che si vede in campo (che rimane ottimo), ma anche nei numeri statistici.

Secondo i dati raccolti da mathandsport, il difensore nerazzurro ha totalizzato la bellezza di 72 duelli vinti. Sorpresa No, ma sono dati che sottolineano quanto questa nuova Atalanta punti molto sulla sua solidità difensiva.

L’articolo Tanto grintoso quanto bravo nei duelli: i numeri di Demiral all’Atalanta proviene da Calcio News 24.

