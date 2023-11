Marco Tardelli, doppio ex di Juve e Inter, lancia un avvertimento ai bianconeri in vista del derby d’Italia di domani sera

Intervistato da La Stampa, così Marco Tardelli ha parlato in vista della sfida di domani sera tra Juve ed Inter.

LE PAROLE – «Il derby d’Italia Juventus-Inter, la partita più attesa di sempre ma che in questo momento ha un sapore particolare perché entrambe stanno vivendo un’ottima condizione fisica e mentale. C’è chi pensa che giocando in casa la Juve dovrà prendersi qualche rischio in più, sfruttando al massimo questo Federico Chiesa che ha dimostrato di essere in una condizione strepitosa sia in fase offensiva che difensiva. Inzaghi è molto bravo nella gestione delle partite secche, su nove finali ne ha perse solo due e questa è una finale perché in caso di vittoria diventerebbe difficile recuperare i cinque punti per gli uomini di Allegri. La Juventus di questa stagione è diversa come mentalità, è tornata a credere nel proprio allenatore e nelle proprie qualità tecniche».

