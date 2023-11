Cuadrado vede il recupero per Juve Inter di domani sera: il grande ex farà di tutto per tornare in campo contro i bianconeri

Juan Cuadrado tornerà a disposizione per Juve–Inter di domani sera Possibile, ma ancora non sicuro.

Il grande ex anche ieri si è allenato con il resto del gruppo e potrebbe finalmente ritrovare la convocazione proprio in occasione del match dell’Allianz Stadium, dove tornerebbe per la prima volta da avversario. Per la risposta definitiva, però, Simone Inzaghi aspetta ancora l’allenamento di oggi prima della partenza per Torino. Lo riporta Il Corriere dello sport.

