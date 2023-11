Calciomercato Juve, lanciata la sfida a Marotta in vista di gennaio: nel mirino dei due club c’è il nuovo Yaya Touré

Come riferisce Tuttosport, c’è anche il calciomercato Juve, e con grande interesse, sulle tracce di Assan Ouédraogo, 17enne stellina del centrocampo dello Schalke che in molti paragonano a Yaya Touré.

Eccezionali le relazioni ricevute dagli osservatori, ma a gennaio serviranno almeno 20 milioni di euro per portarlo via dalla Germania. In estate si attiverà, al compimento dei 18 anni, la clausola rescissoria da 12 milioni di euro, ma potrebbe essere troppo tardi visto il grande interesse che c’è in Europa per il giovane, compreso quello dell’Inter.

