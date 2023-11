Convocati Juventus Next Gen per l’Arezzo: Stramaccioni rientra dopo 8 mesi di stop. I giocatori a disposizione di Brambilla

La Juventus Next Gen affronta l’Arezzo nella quindicesima giornata del campionato di Serie C. Fischio d’inizio al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria alle ore 18:30 di sabato 25 novembre 2023. Assenti gli infortunati Garofani, Iocolano, Mancini, Salifou. Out Huijsen, Nonge e Yildiz in prima squadra. Indisponibili anche Maressa e Doratiotto. Da segnalare il rientro di Stramaccioni a 8 mesi dall’operazione al crociato, rientra anche Damiani.

Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Massimo Brambilla.

I convocati

2 Savona

3 Stramaccioni

5 Muharemovic

7 Hasa

9 Cerri

11 Mbangula

13 Poli

14 Mulazzi

15 Comenencia

17 Guerra

18 Ntenda

19 Rouhi

21 Palumbo

24 Citi

25 Scaglia

26 Damiani

27 Valdesi

30 Daffara

31 Stivanello

32 Turicchia

33 Perotti

36 Anghelè

45 Crespi

The post Convocati Juventus Next Gen per l’Arezzo: Stramaccioni rientra dopo 8 mesi di stop appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG