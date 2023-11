Sacchi: «Allegri superiore a Inzaghi tatticamente. Se l’Inter giocherà così finirà per perdere». L’analisi dell’ex tecnico

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ha analizzato tatticamente la prossima sfida tra Juventus ed Inter.

La sua analisi: «Cominciamo col dire che è la sfida tra le due squadre che hanno speso di più, e dunque sarebbe lecito attendersi momenti di spettacolo. Aggiungiamo che gli allenatori, Allegri e Simone Inzaghi, sono due tattici, e probabilmente Allegri è a un livello superiore rispetto al rivale. Punta su compattezza difensiva, forza fisica e ripartenze grazie alla velocità di Chiesa o di Kean. Ecco, se l’Inter imposterà la gara in questo modo, e cioè se penserà di fare difesa e contropiede, finirà per perdere. Perché? Semplice: la Juve, in questi fondamentali, è superiore. Dunque i nerazzurri dovranno organizzare una sfida fatta di attenzione, di aggressione e di massima partecipazione di tutti alla manovra. Così possono mettere in difficoltà la Juve e dare un segnale forte al campionato. Buon divertimento».

The post Sacchi: «Allegri superiore a Inzaghi tatticamente. Se l’Inter giocherà così finirà per perdere» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG