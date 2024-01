L’ex calciatore Marco Tardelli ha parlato della necessità di riformare il calcio italiano sulle colonne del quotidiano La Stampa

Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato delle possibili riforme che possono coinvolgere il calcio italiano. Ecco le sue dichiarazioni su La Stampa:

«Sono d’accordo: questo sistema calcio ha bisogno di una riforma, ma l’aiuto certo non dobbiamo chiederlo al governo. Soldi da come si legge da molti anni non ce ne sono e sinceramente ci vuole del coraggio a chiederli. Sono anni che questo calcio è in rosso e nessuno ha mai cercato una vera e propria soluzione. Sì, qualcosa è cambiato ma solo palliativi momentanei che non risolvevano mai totalmente il problema che anzi, si riproponeva negli anni successivi in maniera ancora più roboante. Perché dare aiuti economici a fondi stranieri che hanno una liquidità infinita Perché non fare squadra e cercare veramente una soluzione per tutti? Il presidente federale Gravina ha sempre pensato a un cambiamento, che però ritengo impossibile senza cambiare la governance. La Lega di A chiede una riforma, la Lega dilettanti ne chiede un’altra che va contro quella di A e l’associazione calciatori che deve rappresentare tutte le categorie non sa come barcamenarsi. Spero che il presidente di Lega Casini ed il presidente federale riescano a trovare una soluzione se vogliono salvare il nostro calcio».

