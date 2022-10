Tare: «Serve fare tesoro delle esperienza passate e andare avanti…». Le parole del ds della Lazio

Igli Tare ha parlato ai microfoni ai microfoni di Sky prima della gara contro lo Spezia. Ecco le parole del ds della Lazio:

«Per creare una squadra con mentalità vincente serve tempo e servono anche questi passaggi a vuoto che ti insegnano cosa vuol dire giocare a certi livelli e l’attenzione giusta per giocare certe partite. Anche negli anni passati nel 2017 e nel 2019 non siamo andati in Champions League perché abbiamo sottovalutato certe partite e ora serve fare tesoro di questa esperienza e andare avanti».

