Tare sicuro: «Inter la squadra da battere, non ha eguali». Le parole dell’ex dirigente della Lazio

Igli Tare, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta Scudetto Inter–Juve.

TARE – «L’Inter resta la squadra da battere, perché ha fatto un mercato importante ed è forte. Ma tutto si decide a marzo. I nerazzurri ora avranno avversarie toste come Fiorentina, Juve, Roma e Atalanta, più l’Atletico in Champions. Dovranno tener botta. La Juventus può provare ad allungare o quanto meno a restare lassù fino alla fine. A livello di alternative di spessore l’Inter non ha eguali, ma questo vantaggio, almeno in Serie A, finisce per annullarsi se giochi ogni tre giorni e hai gli ottavi e magari poi i quarti di Champions».

The post Tare sicuro: «Inter la squadra da battere, non ha eguali» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG