In vista di Bayern Monaco Lazio, l’ex direttore sportivo Igli Tare ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul match

Intervistato dai microfoni del portale tedesco TZ , l’ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato della sfida di stasera contro il Bayern di Champions League.

«E’ una sfida importantissima, il Bayern ha il vantaggio di giocare questo ritorno in casa davanti al proprio pubblico, ma devono recuperare e non sarà un compito semplice. Una sfida completamente diversa da quella di tre anni fa Lo dimostra l’1-0 dell’andata. È una Lazio molto diversa rispetto a 3 anni fa. A quel tempo il ritorno era praticamente già deciso, visto che l’andata era finita 4-1. Qua i presupposti sono diversi. C’è un po’ la sensazione che il Bayern abbia sottovalutato nella gara d’andata la Lazio. Non hanno considerato il fatto che oggi i biancocelesti sono una squadra più esperta, con tanti giocatori che hanno già giocato partite così importanti»

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG