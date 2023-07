Taremi: «Ci sono tante offerte per me, ma…». Le parole dell’attaccante del Porto e obiettivo di mercato rossonero

Mehdi Taremi ha parlato ai microfoni di Varzesh del suo futuro. Ecco le parole dell’attaccante iraniano e obiettivo di mercato rossonero:

«Ci sono tante offerte per me, lo so. La prima è quella dell’Everton, cui non sono interessato. Ce ne sono altre. In passato ho detto no al Newcastle. Stava lottando per la salvezza e non avrei mai pensato si potessero qualificare alla Champions»

