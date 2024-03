L’attaccante iraniano si sta già portando avanti per facilitare il suo inserimento nella nuova squadra.

Mehdi Taremi sarà un giocatore dell’Inter a partire dalla prossima stagione così come Piotr Zielinski; le ufficialità non possono esserci perché i loro contratti scadono il 30 giugno ma non ci sono più dubbi che il loro futuro è a Milano.

L’attaccante freme

Negli ultimi tempi Sergio Conceicao, l’allenatore del Porto, sua attuale squadra, lo sta utilizzando molto poco nonostante le parole pronunciate a sua difesa qualche settimana fa. La Gazzetta dello Sport sostiene che l’iraniano stia già studiando l’italiano per accelerare il suo ambientamento: è indubbio che anche Marcus Thuram sia stato facilitato non poco dal fatto di conoscere già la lingua. I due hanno più di qualcosa in comune, come sottolinea la rosea.

I retroscena

Piero Ausilio seguiva Taremi da almeno un anno e mezzo e non lo ha mai mollato neanche quando l’iraniano stava per firmare col Milan alla fine della sessione estiva del 2023. Il giocatore, come il figlio d’arte che fu cercato 2 anni prima del suo effettivo arrivo, ha gradito l’interesse e ne ha tenuto conto. L’attaccante del Porto firmerà quindi un triennale a 3 milioni di euro a stagione; le visite mediche, secondo indiscrezioni, sarebbero già state svolte in una località estera. L’Inter lo aspetta e spera di considerarlo un titolare aggiunto visto che le partite da giocare saranno tantissime.

