L’attaccante del Grifone avrà tutti gli occhi addosso fra qualche mese: i liguri sanno che è quasi impossibile trattenerlo.

L’Inter vuole modificare ancora una volta il suo reparto offensivo anche se non dovrebbe succedere quanto accaduto la scorsa estate in cui sono cambiati 3 elementi su 4.

L’obiettivo

I nerazzurri punteranno ad avere 5 attaccanti nella prossima stagione mentre l’unico quasi certo ad andar via è Alexis Sanchez; verranno ascoltate eventuali offerte anche per Arnautovic. Si parla tanto negli ultimi giorni di Albert Gudmundsson del Genoa anche se il costo sembra proibitivo. Il Grifone a gennaio ha rifiutato una proposta di più di 20 milioni dalla Fiorentina ma sa che a giugno le offerte saranno più alte; i rossoblù si aspettano di ricavare 40 milioni dalla cessione dell’islandese.

Valentin Carboni

Il tentativo

L’Inter ci proverà perché piace veramente tanto, conosce la Serie A e ha un ingaggio di 1,2 milioni a stagione: la proposta potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Secondo la Gazzetta dello Sport per abbassare il cash dell’operazione si potrebbe inserire il cartellino di uno tra Valentin Carboni e Mattia Zanotti. In ogni caso l’Inter farebbe in modo da non perdere il controllo sui ragazzi come avvenuto con Fabbian ora al Bologna; verrebbe inserita insomma una clausola di riacquisto. Va però sottolineato che sul ragazzo ci sono altre squadre, Juventus e diverse inglesi; queste ultime potrebbero essere disposti a spendere molto più dei nerazzurri.

