Mehdi Taremi, promesso sposo dell’Inter, è protagonista di un episodio clamoroso tra le fila del Porto: tutti i dettagli

Mehdi Taremi, ormai promesso sposo dell’Inter, ha nuovamente saltato l’allenamento odierno del Porto in vista della prossima partita contro l’Arouca, in un momento cruciale per la squadra.

Dopo l’eliminazione dolorosa della sua Nazionale dalla Coppa d’Asia mercoledì scorso, Taremi non è ancora tornato in Portogallo. Domani, la squadra terrà un’altra sessione a porte chiuse, durante la quale il tecnico Sergio Conceicao affronterà i temi cruciali del match, inclusa la possibile convocazione di Taremi.

L’articolo Taremi Inter, CLAMOROSO al Porto! Cos’è successo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG