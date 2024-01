Mehdi Taremi sarà il prossimo innesto di calciomercato dell’Inter: ecco gli aggiornamenti sulle visite mediche dell’iraniano

Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe già una data plausibile per le visite mediche di Mehdi Taremi con l’Inter.

Il giorno da cerchiare sul calendario per i nerazzurri è la fine della Coppa d’Asia (la finale è in programma il 10 febbraio), quando il giocatore farà ritorno dalla competizione e si potrà organizzare il tutto. Ricordiamo che l’Iran giocherà oggi contro la Siria agli ottavi di finale: il match è fissato per le 17, e, in caso di vittoria, la Nazionale di Taremi approderebbe ai quarti.

In caso di sconfitta, non è da escludere che i tempi possano cambiare, anticipando il tutto.

