La notizia di Taremi all’Inter ha fatto infuriare i tifosi del Porto che sotto al post delle formazioni sui social sono insorti contro l’attaccante.

L’iraniano nella giornata di martedì dovrebbe fare le visite mediche con i nerazzurri. I tifosi sui social hanno scritto: «Taremi non dovrebbe nemmeno essere in panchina. Non vuoi rinnovare e fai accordi alle nostre spalle dopo che il tuo rendimento è calato? Ha perso tutto il rispetto che si era guadagnato».

