Mehdi Taremi resta un obiettivo forte per il calciomercato del Milan per completare l’attacco a disposizione di Stefano Pioli

Arrivano alcune novità sulla trattativa per l’approdo di Mehdi Taremi al Milan. L’attaccante del Porto è uno degli obiettivi dei rossoneri per il reparto offensivo.

Come riferisce il giornalista Guillaume Maillard-Pacini di Eurosport France, l’iraniano starebbe spingendo per andare in rossonero. Il club meneghino avrebbe già trovato l’accordo economico col calciatore, resta da trovare la quadra con i portoghesi.

