Taremi Milan: nuovo tentativo di Furlani in mattinata! La situazione. Per i rossoneri, il centravanti diventa la priorità

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Twitter, il Milan sta provando ancora questa mattina per Taremi.

Il Milan sta provando ancora questa mattina per Taremi. Situazione in divenire, più difficile rispetto a ieri ma ancora in piedi — Daniele Longo (@86_longo) August 31, 2023

Considerando gli ostacoli che sono sorti in serata, tra le scelte di Porto e di giocatore, la trattativa diventa più difficile rispetto a ieri ma ancora in piedi. «Situazione in divenire», scrive il giornalista.

