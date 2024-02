Mehdi Taremi, prossimo rinforzo in attacco dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro e sulla Coppa d’Asia

Oggi l’Iran di Mehdi Taremi disputerà la semifinale di Coppa d’Asia contro il Qatar: il futuro nerazzurro ha parlato così alla vigilia.

TAREMI – «È inutile nasconderci, quest’anno abbiamo una grande opportunità di conquistare la Coppa d’Asia e rinverdire una tradizione che ha visto i nostri predecessori vincere per tre volte consecutive il trofeo fra il 1968 e il ’76, ma poi non più. Se ci qualifichiamo dedicherò il successo al mio idolo e maestro Ali Daei, il più grande nella storia del calcio iraniano. Mi ha voluto e mi ha allenato dieci anni fa nel Persepolis, non ha mai avuto l’onore di disputare una finale di Coppa d’Asia, è arrivato due volte in semifinale»

