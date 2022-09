Tatarusanu titolare per le prossime 5: dal Milan filtra tranquillità. Il portiere si dovrà togliere la ruggine di dosso

Come sottolinea il Corriere dello Sport Ciprian Tatarusanu dovrà difendere la porta del Milan per almeno le prossime 5 partite (Empoli, Juventus, Verona e il doppio confronto col Chelsea), dando così il tempo a Maignan di recuperare dall’infortunio.

Il rumeno dovrà togliersi un po’ di ruggine di dosso. L’ultima sua apparizione in campo, infatti, risale al 24 novembre 2021 e fu un momento felice, visto che il Diavolo conquistò la sua unica vittoria in Champions dello scorso anno in casa dell’Atletico Madrid. In quel caso la porta rossonera rimase inviolata. In casa rossonera sono convinti che non ci saranno particolari ripercussioni.

