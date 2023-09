Il giornalista Mino Taveri analizza le rose delle due milanesi reparto per reparto.

Mino Taveri a SportMedaset dice la sua sul derby Inter-Milan di sabato prossimo. “L’impatto di Sommer è stato importante, c’è attesa per Pavard e per il rientro di Acerbi. Dall’altra parte non ci sarà Tomori, che è un punto fermo della difesa, per cui c’è da capire come la gestirà Pioli. L’Inter ha anche preso zero gol, per cui merita mezzo voto in più nel reparto arretrato”.

Benjamin Pavard

“Il derby darà risposte anche forse su qual è il centrocampo migliore: per il mercato diamo un 8 a entrambe, ma forse il Milan non ha le stesse alternative dei nerazzurri. In attacco, l’Inter non può fare a meno di Lautaro: può sempre portare avanti la baracca Thuram si è sbloccato intanto. Per il Milan c’è da verificare le condizioni di Giroud, ma l’impatto di Pulisic è stato tremendo. Otto gol segnati da una parte e dall’altra non sono pochi“.

L’articolo Taveri: “L’impatto di Sommer è stato importante, il derby darà risposte su chi avrà il centrocampo migliore” proviene da Notizie Inter.

