La Juventus tornerà in campo questa sera per la semifinale di andata di Europa League, con il Siviglia che arriverà a far visita allo Stadium.

Un match che sarà visibile su Sky con telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, su Dazn con le voci di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni o, in alternativa, anche su Rai 1 con la cronaca a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

