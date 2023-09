Il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, ha difeso André Onana dopo l’errore commesso dall’ex Inter contro il Bayern Monaco

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso in Champions League contro il Bayern Monaco, l’allenatore del Manchester United ci ha tenuto a difendere André Onana. Il portiere ex Inter è stato protagonista di un grave errore in occasione del primo gol subito.

LE PAROLE – «È una questione di squadra, abbiamo subito gol troppo facilmente. Onana ha chiesto scusa dell’errore? È positivo che lo stia facendo, ma bisogna riprendersi come squadra. Se un giocatore sbaglia, ormai è successo, però dobbiamo credere come squadra che possiamo sempre riprenderci. E comunque se segni tre gol a Monaco, devi portare qualcosa a casa».

