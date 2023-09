L’ex centrocampista anche dell’Inter Youri Djorkaeff ha espresso il suo parere sul momento attuale dei nerazzurri.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Youri Djorkaeff per parlare di Inter; ecco le sue impressioni. “La sconfitta in finale Champions è stata un peccato perché l’Inter ha avuto delle enormi occasioni: bastava così poco… Il City era per tutti la grande favorita in quella finale, ma la gara ha avuto uno sviluppo completamente diverso da quello che ci si aspettava. Purtroppo, non capita tutti i giorni di giocare la finale di Champions ma per giocare come nella passata edizione sarà importante ritrovare la stessa fiducia mostrata a tutto il mondo in Turchia. Ma l’Inter può affrontare alla pari tutti, questo è ormai chiaro“.

Marcus Thuram

Quanto emerge dal 5-1 col Milan

“Il derby è stata la prova di come l’Inter sappia difendere bene, ma abbia nello stesso tempo grandi individualità offensive. E il tutto con un buon equilibrio che ha dato Inzaghi: ci sono tutti gli elementi per essere competitivi fino in fondo sia in Italia che in Europa. E non mi preoccupano i cambiamenti nella rosa: sono stati assorbiti bene, con l’atteggiamento giusto dei giocatori“.

L’amicizia con i Thuram

“Parlo spesso con Lilian, anche della carriera di Marcus. In quella posizione Dzeko ha fatto due ottime stagioni e Lukaku ha avuto molti alti e bassi, ma lui porta aria nuova. Quando ha firmato per l’Inter sono stato davvero felice: gli ho mandato immediatamente un messaggio e da quel momento lo seguo passo passo. Lo conosco bene fin da bambino, l’ho visto crescere. Gli voglio bene, ma in generale mi piace il suo gioco: è un attaccante modernissimo che può fare tutto. Penso che andare all’Inter sia stata un’ottima scelta: è andato in una squadra particolare, unica, ma credo che se imparerà ad adattarsi fino in fondo, e non ho dubbi che ci riesca, sarà tra i migliori giocatori del campionato italiano e potrà crescere anche nel suo status europeo“.

