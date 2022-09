Il Manchester United non sottovaluta l’impegno di Coppa, secondo Ten Hag: «Vogliamo vincere ogni competizione a cui prendiamo parte»

Erik Ten Hag è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di Europa League del Manchester United contro la Real Sociedad. Di seguito le sue parole.

«Dobbiamo vincere ogni partita, vogliamo vincere ogni competizione a cui prendiamo parte, per cui prendiamo tutto sul serio. Dobbiamo vincere ogni partita, è questa la mentalità di cui lo United ha bisogno. Magari non riuscirò a fare felici tutti i giocatori ogni partita ma chi fa bene avrà spazio. Abbiamo bisogno di tutti, ci aspettano tante gare. Rashford? Non voglio parlare del passato ma oggi lo vedo felice. Negli ultimi due mesi abbiamo lavorato con lui su diversi aspetti, la cosa gli piace e vuole trasferirla in campo. Lo vedo sempre sorridente, positivo e anche questo ti permette di contribuire di più al rendimento della squadra. Penso che la situazione sia sotto controllo».

