Il tecnico del Manchester United Erik Ten Hag lavora con i giocatori di cui dispone ma continua a mandare messaggi anche al portoghese.

Erik TenHag in conferenza stampa non si dice preoccupato per l’assenza e per il futuro dell’ex Juventus. “Cristiano Ronaldo? Non ho notizie, è tutto uguale alla scorsa settimana. Se sono preoccupato per il fatto che non sia con noi? Non credo sia la parola giusta“.

Europa League

“Mi sto concentrando sui giocatori che ho e stanno facendo molto bene. Sono in buona forma. Per quanto riguarda Ronaldo non vedo l’ora che torni. Servono più opzioni offensive, è fondamentale se vogliamo vincere. Sono molto contento di come si stanno comportando i nostri centrocampisti e gli attaccanti. Ma so anche che la stagione ha molte partite, la Coppa del Mondo… Quindi abbiamo bisogno di più opzioni. Serve una buona rosa per ottenere risultati concreti a fine stagione“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG