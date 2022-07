L’allenatore del Manchester United alla vigilia della prima amichevole ha negato che il portoghese sia sul mercato.

In conferenza stampa Erik Ten Hag sostiene che Cristiano Ronaldo non voglia lasciare il Manchester United. “Ronaldo? Non mi ha detto di voler andare via. Ho letto anch’io quello che viene scritto ma non è con noi per problemi personali e prima che sorgessero avevamo fatto una bella chiacchierata. Cristiano non è in vendita, è nei nostri piani e vogliamo vincere insieme”.

Pallone Europa League

“Stiamo programmando la prossima stagione con Cristiano in squadra e non vedo l’ora di lavorare con lui. Non parlo mai di giocatori che non sono sotto contratto con lo United. Stiamo cercando dei rinforzi a centrocampo e in attacco. Vogliamo i giocatori giusti, abbiamo già una buona squadra e stiamo lavorando sullo stile di gioco, se poi ci saranno delle opportunità di mercato, le coglieremo“.

