Sono giorni caldissimi per quel che riguarda il difensore senegalese che deve dare una risposta agli azzurri, ma nel frattempo arrivano altre offerte.

Kalidou Koulibaly ha il contratto in scadenza nel 2023 ma il Napoli gli ha fatto recapitare una proposta di rinnovo molto interessante: questa prevede lo stesso stipendio percepito attualmente di 6 milioni per altri 5 anni. Ma non è tutto, il difensore sarà capitano e, se accetterà il rinnovo, sarà anche dirigente alla scadenza.

Koulibaly incontrerà De Laurentiis probabilmente domani ma la BBC ritiene che il Chelsea formulerà un’offerta di 40 milioni al Napoli. L’emittente inglese ritiene che la volontà del difensore sia quella di trasferirsi a Londra, i Blues hanno bisogno urgente di centrali dopo le partenze a zero di Antonio Rudiger e Andreas Christensen.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG