Tutto definito per il passaggio di Cambiaso alla Juventus, Dragusin ha definitivamente accettato il trasferimento.

C’è sì definitivo per Cambiaso alla Juventus, la trattativa con il Genoa si è sbloccata grazie anche e fondamentalmente al sì di Dragusin al Genoa. Il costo del terzino sinistro dell’Under 21 che all’occorrenza può giocare anche a destra è di 4,5 milioni di euro più il cartellino di Dragusin. I bianconeri ora fanno valutare il giocatore a Max Allegri che ne deciderà il destino, se tenerlo o mandarlo in prestito.

Il giocatore in circa quasi 30 presenze ha raccolto 4 assist e una rete. Sinistro di piede è abile anche con il destro, partirà probabilmente per la spedizione americana della Juventus dove verrà valutato in entrambe le posizioni. Nuovo tassello quindi per Max Allegri, che ora può lasciare partire uno tra Alex Sandro e Pellegrini. Il brasiliano è comunque destinato alla partenza se non ora tra un anno alla scadenza del contratto in essere.

