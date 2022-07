I giallorossi sarebbero interessati a James Rodirguez che milita attualmente in una squadra qatariota.

Suggestione clamorosa riguardante il mercato della Roma: secondo i media argentini i giallorossi sarebbero interessati a James Rodriguez. Il colombiano nelle ultime stagioni sta disperdendo il suo grandissimo talento anche per colpe non sue, sono numerosi, infatti, gli infortuni subiti.

Josè Mourinho

Dopo la parentesi sfortunata all’Everton l’attaccante è finito a giocare in Qatar all’Al-Rayyan, ma ora vorrebbe tornare in Europa. Il suo procuratore è Jorge Mendes, lo stesso di Josè Mourinho: il trentunenne potrebbe essere più di un’idea se partisse Nicolò Zaniolo. In molti anche in Italia sostengono che i giallorossi possano piazzare un gran colpo di mercato, ultimamente si è ricominciato a parlare di Paulo Dybala.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG