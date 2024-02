Gianfranco Teotino si è espresso sul momento vissuto dall’Inter e sulla supremazia sulla Juve in campionato: le parole

Dagli studi di Sky Sport, Gianfranco Teotino si sintonizza sul momento dell‘Inter e sul dominio che i nerazzurri hanno sulla Juve, cominciato in un momento molto preciso.

INTER JUVE – «Il pareggio dei bianconeri con l’Empoli strano ha tolto la motivazione ai giocatori per lottare per lo scudetto. Allegri ha sempre negato che la sua squadra avesse questa possibilità di lottare per il titolo, ma i giocatori secondo me dentro di loro avevano questa voglia di lottare. Il pareggio con l’Empoli e la partita dominata poi dall’Inter, hanno smorzato le motivazioni».

