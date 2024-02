Simeone ha commentato così il pareggio dell’Atletico Madrid contro l’Almeria: le dichiarazioni del tecnico

Simeone, reduce dal KO contro l’Inter, ha commentato così il pareggio dell’Atletico Madrid contro l’Almeria:

LE PAROLE – «Abbiamo iniziato molto bene, avevamo la palla che Barrios non riesce a controllare, quella di Memphis… Loro sono stati molto lucidi nel continuare a condurre la partita, noi siamo stati ingenui nei gol subiti. Non avevamo la solidità che serve in quelle azioni. In attacco abbiamo avuto occasioni, ma dobbiamo migliorare in fase difensiva. Il gol arriverà. Male in trasferta L’unica cosa che posso pensare è che l’allenatore prepara male le trasferte, la responsabilità è sempre mia. Ci sono tante partite»

L’articolo Atletico Madrid, Simeone: «Mal di trasferta Colpa mia» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG