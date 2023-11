Gianfranco Teotino ha analizzato con cura lo stato della difesa dell’Italia, che non si sposa bene al modo di giocare di Acerbi all’Inter

Dagli studi di Sky Sport 24, Gianfranco Teotino non è affatto sicuro che il modulo dell’Italia, con la difesa a 4, possa essere efficace con chi, come Acerbi, è abituato alla difesa a 3 dell’Inter; stesso discorso anche per Gatti con la Juve.

LE PAROLE- «I difensori centrali che stiamo usando attualmente, cioè Acerbi e Gatti, sono abituati nelle loro squadre di club a giocare a tre. Quindi non hanno il coraggio di andare sull’uno contro uno. Questo è un problema, anche perché giocando in questo modo contro avversari importanti bisognerebbe tenere una linea difensiva molto alta. Invece né Gatti né Acerbi sono difensori che hanno tra le loro caratteristiche l’andare in alto. Anche i due terzini dell’Inter, che pure sono in forma, sono comunque due abituati a giocare con tre difensori centrali, non con due. Per cui anche i loro movimenti sono diversi: la disabitudine all’uno contro uno può essere un problema. Risolvibile in parte quando sarà disponibile Scalvini e anche Bastoni, che pur giocando a tre sanno avanzare».

