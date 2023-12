Il giornalista Gianfranco Teotino ha detto la sua su Inter Atletico Madrid, avversarie agli ottavi di Champions dopo il sorteggio di oggi

Dagli studi di Sky Sport, Gianfranco Teotino ha detto la sua sugli Ottavi di Finale di Champions League tra Inter ed Atletico Madrid.

LE PAROLE – «Io penso che la fiducia della finale se la sia portata dietro l’Inter, tanto da giocare il girone non dico con la sigaretta in bocca, ma quasi. Il turnover è andato sempre in favore del campionato. Chiaro che l’obiettivo principale sia la seconda stella. Probabilmente, per l’Atletico Madrid, quelle contro l’Inter saranno le più importanti della stagione. Sono due squadre che giocano in maniera simile. La differenza è che ora gli attaccanti dell’Inter sono più forti. In questo momento vedo i nerazzurri favoriti».

