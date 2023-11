Teotino smaschera Allegri: «Scarica la responsabilità sull’Inter ma non gli crede nessuno». Così il giornalista sul tecnico della Juventus

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino guarda a Juve–Inter, match in programma questa sera all’Allianz Stadium.

Ecco il suo pensiero su Allegri:– «Nelle partite tra grandi squadre i duelli in mezzo al campo diventano decisivi. Bisognerà capire che tipo di partita vorrà fare la Juventus: se è quella che ha fatto finora contro le grandi, come col Milan e l’Atalanta, io penso che farà fatica stasera contro l’Inter. Perché difficilmente l’Inter si fa sorprendere dai contropiedi avversari, mentre se la Juventus farà una partita offensiva potrà creare dei problemi. Credo ci sia una strategia di Massimiliano Allegri di scaricare le responsabilità dei giocatori e mandarli in campo più tranquilli. Ma non gli crede nessuno e non credo sia la strategia giusta, anche perché la Juventus è l’unica che può insidiare l’Inter. Avere delle ambizioni dichiarate da parte di Allegri potrebbe portare i giocatori a dare qualcosa in più».

