Il centrocampista è stato protagonista in negativo della gara di ieri: avrebbe dovuto essere sostituito all’intervallo ma l’espulsione è arrivata qualche minuto prima.

Non verrà rinnovato il contratto in scadenza di Roberto Gagliardini: la decisione è presa da tempo e chiaramente non c’entra nulla quanto accaduto ieri. La Gazzetta dello Sport infatti evidenzia che il suo rendimento all’Inter è andato in calando negli ultimi due anni: l’ex Atalanta era scivolato molto indietro nelle gerarchie del reparto.

Lautaro Martinez-Milan Skriniar-Roberto Gagliardini

Quella di ieri è la prima espulsione in carriera, Inzaghi, che lo aveva avvertito diverse volte, molto probabilmente lo avrebbe sostituito all’intervallo, non prima per non sprecare uno slot. Gagliardini quindi sceglierà con calma nei prossimi mesi la sua nuova squadra, su di lui ci sono Monza e Lazio; lascia dopo aver realizzato 16 goal in 187 partite in maglia nerazzurra. Nel match decisivo per il quarto posto di sabato contro l’Atalanta i centrocampisti sono contati se si considera anche l’infortunio di Mkhitaryan.

