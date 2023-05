Il telecronista e giornalista Riccardo Trevisani si è espresso dubbioso sull’atteggiamento mostrato da Gagliardini dopo Inter-Napoli

Intervenuto a Pressing su Italia Uno Riccardo Trevisani ha commentato così la brutta gara di Gagliardini in Napoli-Inter:

«Mi domando sempre perché Gagliardini, che andrà via dall’Inter da svincolato, giochi titolare e Asllani debba avere meno possibilità di giocare. Non è la questione sulla partita di Napoli ma degli ultimi mesi: Gagliardini ha fatto 5 falli in un tempo di una gara quasi amichevole, non è un problema di regolamento ma di testa».

