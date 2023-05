L’ex Fiorentina Sergio Battistini, intervenuto sulle frequenze di Lady Radio, ha presentato la finale di Coppa Italia tra viola e Inter: le sue dichiarazioni

Battistini ha presentato la gara di mercoledì sera tra Inter e Fiorentina:

«Sono ottimista sia per la Conference League che per la Coppa Italia. Certo è che quella di mercoledì sarà molto più complicata, perché l’Inter è molto forte. Firenze si merita un trofeo, è troppo tempo che non ne vede uno e spero che torni a rialzarlo già in questa stagione».

L’articolo Battistini: «Fiorentina Più agevole la finale di Conference della Coppa Italia» proviene da Inter News 24.

