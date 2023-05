L’unico grande ballottaggio in vista della finale di Coppa Italia riguarda il posto al fianco di Lautaro Martinez.

Romelu Lukaku anche ieri ha fatto centro, nonostante un tempo intero giocato da solo in attacco per via dell’espulsione di Gagliardini che aveva costretto la squadra ad abbassarsi ulteriormente in difesa.

Il belga le sta provando davvero tutte a sovvertire le gerarchie di Inzaghi in vista delle due finali che attendono l’Inter: come sottolinea il Corriere dello Sport nelle ultime 5 gare l’ex Chelsea ha realizzato addirittura 6 goal e 3 assist. Dzeko però è stato mastodontico nel derby d’andata: il mancato impiego di ieri fa pensare che sarà lui il centravanti nella finale di Coppa Italia di mercoledì.

