L’ex difensore dell’Inter Fabio Galante ha detto la sua sulle probabili scelte di Inzaghi per la gara contro la Fiorentina di mercoledì

Galante si è espresso così a RadioFirenzeViola verso la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina.

«Secondo me i nerazzurri non hanno punti deboli. Io l’ho seguita molto, anche dal vivo, per questo dico che per me l’Inter non ha punti deboli. Forse il centrocampo senza Mkhitaryan potrebbe far perdere qualcosina. Attacco? Ci sono da gestire tante partite e in attacco Inzaghi dove pesca, pesca bene. Lukaku lo conosco, so quanto ci tiene all’Inter: sono contento per lui, inoltre è forte. Se gioca Lukaku sono contento».

L’articolo Galante: «Inter senza punti deboli. Lukaku tiene all’Inter, con i viola…» proviene da Inter News 24.

